Garten, Haus, Familie? Stormarn: Diese Auflagen müssen neue Halter bei einer Adoption aus dem Tierheim erfüllen Von Sina Lea Riebe | 24.08.2023, 13:06 Uhr Krümelchen und Monsterchen aus dem Hamburger Tierheim konnten schnell ein neues zu Hause finden. Foto: Hamburger Tierschutzverein up-down up-down

Großer Garten, eingezäunt und am besten eine Familie? Tierheime und Tierschutzvereine haben zum Teil strenge Auflagen, die die neuen Besitzer erfüllen müssen. Was genau in Stormarn und anderswo beachtet werden muss, erklären Vorstandsmitglieder der Tierheime aus Großhansdorf und Hamburg.