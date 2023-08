Travenbrück „Just be yourself“ – Ein Jugendfestival im Kloster Nütschau Von Frauke Schlüter-Hürtler | 14.08.2023, 15:10 Uhr Die FSJlerinnen Rebekka Kruppe und Lea Jacobsen, „Bufti“ Rimbert Fischer und Bruder Bonifatius (v.l.) renovieren gemeinsam das alte Jugendhaus und bereiten die Jugend-Veranstaltung „Just.Be“ vor. Foto: Frauke Schlüter-Hürtler up-down up-down

Im Kloster Nütschau herrscht reges Treiben. Es sind arbeitsreiche Wochen in Travenbrück. Neben der Renovierung des alten Jagdhauses, ist auch der Neubau des Jugendhauses noch nicht abgeschlossen. Diese Arbeiten sind aber nicht die einzigen, die den Klosterbetrieb auf Trab halten: In Travenbrück wird auch noch ein Festival veranstaltet und das unter dem Motto „Just be yourself“.