Lokales Crowdfunding Geld verteilen per Abstimmung: So läuft es beim Spendenparlament Bad Oldesloe Von Nora Schwarz | 22.08.2023, 16:24 Uhr Gudrun Möllnitz und ihr Mann Uwe Möllnitz sind seit 1998 Mitglieder im Oldesloer Spendenparlament e.V. Foto: Nora Schwarz

Gemeinnütziges Projekt in Bad Oldesloe geplant, aber das Geld fehlt? Dann ist das Spendenparlament der Kreisstadt die richtige Adresse. Doch worauf kommt es bei Hilfsanträgen an? Und was hat Corona mit dem Spendenverhalten der Menschen gemacht? Die Verantwortlichen klären auf.