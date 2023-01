Die Stadtverwaltung in Bad Oldesloe hält auch nach der Pandemie an der Terminvergabe für Dienstleistungen fest Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Kritik aus der Lokapolitik „Corona-Modus“ bleibt: Stadtverwaltung Bad Oldesloe hält an Terminvergabe fest Von Patrick Niemeier | 31.01.2023, 16:24 Uhr

Mit der Corona-Pandemie beschleunigte sich vielerorts die Digitalisierung. So auch in Bad Oldesloe. Aufgrund der durch die Ansteckungsgefahr eingeschränkten Möglichkeiten wurde es notwendig, dass Termine für den Besuch in der Verwaltung vereinbart wurden. Das ist bis jetzt so. Lokalpolitiker der FBO-Fraktion fordern, dass dieser „Corona-Modus“ beendet wird. Doch die Stadtverwaltung der Stormarner Kreisstadt sieht das anders.