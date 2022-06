Das Impfzentrum in der Jugendherberge in Bad Oldesloe bleibt bis Ende 2022 geöffnet. FOTO: Patrick Niemeier up-down up-down Zwei Impfstellen schließen Corona-Impfzentrum in Bad Oldesloe bleibt bis Ende 2022 geöffnet Von Patrick Niemeier | 28.06.2022, 17:29 Uhr

Während die Impfstellen in Glinde und Großhansdorf zum 30. Juni ihren Betrieb einstellen, bleibt das Impfzentrum Bad Oldesloe noch bis Ende 2022 geöffnet. In den vergangenen sieben Monaten wurden 60.633 Impfungen in den Stormarner Impfstellen verabreicht.