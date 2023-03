Seit 30 Jahren war Sylviane Burgé-Wendt (2.v.r.) die 1. Vorsitzende des Comité pour Olivet et St Pryvé e.V, jetzt wurde der Verein zum Leidwesen der Mitglieder (v.l.) Gerd Herrmann, Ilse Siebel und Matina Kock aufgelöst. Foto: Susanne Rohde-Posern up-down up-down Bad Oldesloe und Reinfeld Comité am Ende: Städtepartnerschafts-Verein in Stormarn aufgelöst Von Susanne Rohde-Posern | 06.03.2023, 16:03 Uhr

Das „Comité pour Olivet et St Pryvé“ , das die französischen Partnerstädte der Städte Reinfeld und Bad Oldesloe betreute, hat sich nach 30 Jahren aufgelöst. Wie konnte es so weit kommen und was bedeutet das für die bestehenden Städtepartnerschaften?