Jens Wieck (li.) überreicht eine Lebensmittelspende an Tafel-Chef Karl-Heinz-Bahr und Bufdi Lars-Ole Rieken FOTO: Janine Rausch Mehr Bedürftige durch Inflation CDU sammelt Geld und kauft Lebensmittel für Oldesloer Tafel Von Finn Fischer | 17.06.2022, 12:52 Uhr

Preiserhöhungen in den Supermärkten und die steigende Inflation treiben auch in Bad Oldesloe immer mehr Menschen zur Lebensmittelausgabe der Tafel. Deswegen haben CDU-Politiker in der Innenstadt Spenden gesammelt.