Fachkräfte fehlen Busfahrer-Mangel: Schulbusse und Linienfahrten in Stormarn fallen immer häufiger aus Von Patrick Niemeier | 04.10.2023, 17:06 Uhr Ein Bus am ZoB in der Bad Oldesloer Innenstadt Foto: Patrick Niemeier

Dass es im Schienenersatzverkehr in Stormarn zu immer größeren Lücken kommt, weil es einfach an Busfahrern mangelt, haben wir bereits berichtet. Doch auch im Linienbusverkehr und bei Schulbussen wird die Personaldecke im Kreis Stormarn und im Kreis Herzogtum-Lauenburg immer dünner. Es fehlt schlichtweg an Busfahrern.