Bibliotheken fehlt Personal Büchereien in Stormarn: Längere Öffnungszeiten gewünscht, aber kaum umsetzbar Von Yannik Burgemeister | 24.08.2023, 08:00 Uhr Für den Oldesloer Bibliotheksleiter Jens Geißler sind Büchereien ein Ort der Begegnung. Foto: Yannik Burgemeister up-down up-down

Abends oder an einem Sonntag in die Bücherei gehen und nach Büchern stöbern – bisher utopisch. Landespolitiker wollen das jetzt ändern und die Öffnungszeiten von Bibliotheken ausweiten. Die Büchereien in Stormarn sehen das zwiegespalten.