Der Oldesloer Fotograf Michael Jöhnk aka Leo Leike Foto: Emmi und Leo / privat up-down up-down Michael Jöhnk alias Leo Das Unsichtbare: Oldesloer Fotograf zeigt Bilder und Geschichten Von Patrick Niemeier | 23.10.2022, 13:37 Uhr

Der Oldesloer Fotograf Michael Jöhnk alias Leo zeigt besondere Fotografien und seine fiktiven Geschichten dazu unter dem Motto „Ich sage dir, was du nicht siehst“ in der Galerie BOart in Bad Oldesloe. Doch welche Rolle spielt der Betrachter selbst dabei? Und wie kann man mit kreativer Leistung eines der Fotos bekommen?