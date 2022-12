Die erstmalig getestete Cell-Broadcast-Warnung funktionierte im Kreis Stormarn Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Bundesweiter Warntag Test-Alarm in Stormarn gut gelaufen - nur Handy-Warnton irritierte Von Patrick Niemeier | 08.12.2022, 14:18 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach dem Probealarm am bundesweiten Warntag zieht die Kreisverwaltung Stormarn ein positives Fazit. Nur einige Bürger reagierten verwundert, was vor allem an lauten Warnungen auf ihren Handys lag.