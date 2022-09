In Bad Oldesloe können ab diesem Herbst nicht mehr alle Kinder betreut werden. Es gibt zu wenig Kitaplätze Foto: Uwe Anspach up-down up-down Erstmals zu wenig Kitaplätze Betreuungskollaps in Bad Oldesloe: Keine Lösung für die Kita-Krise und Finn Fischer | 15.09.2022, 16:58 Uhr Von Patrick Niemeier | 15.09.2022, 16:58 Uhr

Durch Fachkräftemangel und Schließung mehrerer Elementargruppen gibt es in Bad Oldesloe in diesem Herbst erstmals zu wenig Kitaplätze für alle Kinder. Laut Stadtverwaltung fehlt es in der Kitakrise an Lösungsansätzen.