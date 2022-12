Weihnachtsmann Peter Rüggen überraschte (v.l.) Hadi (7), Reza (5), Mahdi (12) und Tara (2) auf dem Arm von Mama Sakina Haidary. Foto: Susanne Rohde-Posern up-down up-down Bescherung in Bad Oldesloe Warum der Weihnachtsmann für Flüchtlings-Kinder so wichtig ist Von Susanne Rohde-Posern | 23.12.2022, 13:25 Uhr

Es ist ein besonderer Moment im oft tristen Alltag der Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft an der Kastanienallee in Bad Oldesloe: Zur Weihnachtsfeier ist der Weihnachtsmann gekommen. Und der hat Geschenke dabei, weil die Spendenbereitschaft in Stormarn zum Glück groß war.