Eine beschädigte Gasleitung in Travenbrück hat am Dienstag, 20. September, für einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei in Stormarn geführt.

Laut der bisherigen Ermittlungen der Polizei wurde gegen 10 Uhr bei Erdarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Nachdem Polizei- und Feuerwehrkräfte vor Ort eingetroffen waren, wurden die direkt angrenzenden Häuser evakuiert.

Ortsdurchfahrt Nütschau und A21 voll gesperrt

Die Stadtwerke sorgten dafür, dass das Gas im betroffenen Bereich abgestellt wurde, sodass eine Reparatur des Hauptrohres möglich war. Während des Einsatzes mussten die Ortsdurchfahrt Nütschau und auch die A21 zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe Nord und Leezen für knapp eine Stunde voll gesperrt werden.

„Gegen 11 Uhr konnten die Bewohner wieder in die Häuser zurückkehren und die Sperrungen aufgehoben werden“, sagt Polizeisprecherin Jacqueline Fischer.