Im Kreis Stormarn existiert eine Genehmigung für die Haltung von Raubkatzen. (Symbolfoto) Foto: imago/Panoramic Gefährlich Wildtiere in SH Nach „Löwenjagd" in Berlin: Auch in Stormarn gibt es Raubkatzen im Privatbesitz Von Patrick Niemeier | 21.07.2023, 17:26 Uhr

Die Berliner Löwin, die von Einsatzkräften zwei Tage lang gejagt wurde, ist wohl am Ende des Tages gar keine Löwin. Allerdings kam rund um den Einsatz heraus, dass es in Brandenburg Raubkatzen in privater Haltung gibt. Wie sieht das eigentlich zwischen Bad Oldesloe, Ahrensburg und Reinbek aus? Wir fragten beim Kreis nach. Und die Antwort überrascht durchaus.