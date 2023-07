Beim Hunderennen in Bad Oldesloe bekommen auch die kleinen ihre Chance. Foto: Redlef Schulze (Amibello) up-down up-down Drei, zwei, eins, los ... Von Dackel bis Schäferhund: Beim Spaß-Hunderennen in Bad Oldesloe bekommt jeder eine Chance Von Sina Lea Riebe | 05.07.2023, 15:41 Uhr

Eine gute Hund-Mensch-Beziehung lebt von dem Miteinander ­– warum also nicht mal was Neues probieren. Beim Spaß-Hunderennen der Ortsgruppe Bad Oldesloe des Vereins für Deutsche Schäferhunde (SV) kann grundsätzlich jeder teilnehmen. Der Vorsitzende Carsten Foltys verrät, was Hunde und Halter mitbringen sollten.