Skateboard- und Scooter-Wettbewerb Skateboard-Kontest: Die besten Sprünge und Tricks beim Skate-Jam in Bad Oldesloe Von Nora Schwarz | 03.09.2023, 14:40 Uhr Nicht nur Tom Lohrmann versuchte sich beim Skate-Jam in der Kategorie „Längster Olli“. Foto: Nora Schwarz up-down up-down

„Längster Ollie“ oder „Bester Trick“: Zum zweiten Mal versammelten sich Skater und Scooter-Fahrer zur Skate-Jam am Exer in Bad Oldesloe. Shz.de war dabei und hat Sportler gefragt, was das Skateboard-Event so beliebt macht.