Am Mittwochabend, 6. September, um 21 Uhr klingelt ein Telefon auf der Polizeiwache in Bad Oldesloe. Ein Beamter nimmt ab, eine Person ist am anderen Ende der Leitung. Das, was der Anrufer sagt, veranlasst die Polizei, sofort alle verfügbaren Einsatzkräfte zu einer Kleingartenanlage in Reinfeld zu schicken. Sie sperren das Gelände ab. Auch Rettungsdienst und die Feuerwehr wird alarmiert. Was ist passiert?

Mit was genau der Anrufer am Telefon drohte, will Jaqueline Fischer, Sprecherin der zuständigen Polizeidirektion Ratzeburg, „aus ermittlungstaktischen Gründen“ nicht verraten. Es handelt sich um Täterwissen.

„Vom Inhalt her stand eine Bedrohungslage im Raum. Wir haben das sehr ernst genommen.“ Jaqueline Fischer Polizeisprecherin

Bei dem möglichen Tatort handelte es sich um die Kleingartenanlage im Süden der Stadt, die über die Weddernkoppel erreichbar ist. Rund 60 Lauben gibt es in dem Schrebergarten. Viel Platz, um sich zu verstecken. Weil anfangs unklar war, womit es die Einsatzkräfte vor Ort zu tun bekommen werden, waren rund 30 Polizisten im Einsatz. Hinzu kamen noch dutzende Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwer.

„Damit wir einen Überblick bekommen, wurden auch Drohnen mit Wärmebildkameras eingesetzt“, berichtet Fischer, die in der Nacht selbst Dienst hatte und ebenfalls vor Ort war. Trotz stundenlanger Suche sei auf dem Gelände des Kleingartenvereins jedoch niemand angetroffen worden. Auch Hinweise auf ein Verbrechen fanden sich nicht. „Es konnten keinerlei Feststellungen gemacht werden“, so Fischer.

Einsatz war erst nach fünf Stunden beendet

Gegen 2 Uhr am frühen Donnerstagmorgen rückten die meisten Einsatzkräfte wieder ab. Im Verlauf der weiteren Stunden wurde das Gelände aber weiterhin sporadisch bestreift.

Der Einsatz vor Ort ist beendet, die Ermittlungen gehen jetzt erst los. Am Donnerstagmorgen hat die Kriminalpolizei den Fall übernommen und will jetzt den bislang unbekannten Anrufer ermitteln. Auch mit technischen Mitteln. Sollte die Polizei den Verursacher des Einsatzes finden, könnte es für ihn teuer werden.

„Klar könnte da auch etwas in Rechnung gestellt werden, auch von der Feuerwehr“, sagt Jaqueline Fischer. Auch rechtlich könnte der Anruf ein Nachspiel haben. „Es dürfte sich wohl um das Vortäuschen einer Straftat handeln“, so die Beamtin. Auch der Missbrauch des Notrufs steht im Raum, „das wird letztendlich aber ein Gericht entscheiden.“