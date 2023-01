Der Bahnhof in Bad Oldesloe wird seit einiger Zeit modernisiert Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Deutsche Bahn Bahnhof Bad Oldesloe: Diese Modernisierungen sind noch geplant Von Patrick Niemeier | 05.01.2023, 16:53 Uhr | Update vor 2 Std.

Seit einigen Monaten ist der Oldesloer Bahnhof in Teilen eine Baustelle. Zeitweise waren einige Treppenaufgänge und die Fahrstühle gesperrt, während zwei Bahnsteige eher Schotterpisten glichen. Erste Maßnahmen sind abgeschlossen. Was ist fertig und was kommt noch? Die Deutsche Bahn antwortet auf die Nachfragen.