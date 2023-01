Viele Bewohner der Hölk-Hochhäuser nehmen die Mieterberatung im Treffpunkt „Plan B“ wahr. Foto: Finn Fischer up-down up-down Mängel, Schulden, Nachzahlungen Mieterberatung prüft hohe Nebenkosten von Hölk-Mietern in Bad Oldesloe Von Finn Fischer | 12.01.2023, 15:54 Uhr

Baumängel in den Hochhäusern und jetzt auch noch zum Teil horrende Nachzahlungen bei der Betriebs- und Heizkostenabrechnung: Die Mieterberatung im Hölk in Bad Oldesloe hat alle Hände voll zu tun. Im aktuellen Zwischenbericht ist aufgelistet, was Mieter nachzahlen sollen. Es geht um bis zu vierstellige Summen.