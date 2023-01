Durch Kostensteigerungen wird das Bauen von Ein- und Mehrfamilienhäusern auch in Stormarn immer teurer. Foto: imago/MiS up-down up-down Wohnungsbau in Stormarn Bauexperte: Wie teuer ein Neubau aktuell für Bauherren wird Von Finn Fischer | 19.01.2023, 14:44 Uhr | Update vor 49 Min.

Steigende Rohstoffpreise und Baukosten, dazu noch Inflation und steigende Zinsen: Selbst für Gutverdiener wird Wohneigentum scheinbar zunehmend unbezahlbar. Wir haben mit einem Bauexperten darüber gesprochen, wie viel Geld Bauherren in Stormarn in diesem Jahr für einen Neubau einplanen müssen und haben ihn gefragt, ob man lieber in einen Altbau investieren sollte.