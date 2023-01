Für Reparaturen an der Fahrbahn wird die Anschlussstelle Groß Sarau am Donnerstag gesperrt. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Bauarbeiten auf der Autobahn A20: Anschlussstelle Groß Sarau am Donnerstag gesperrt Von Joshua Hirschfeld | 09.01.2023, 17:23 Uhr

Wer am Donnerstag, 12.01., die A20 in Richtung Westen befährt, wird nicht an der Anschlussstelle Groß Sarau auf- und abfahren können.