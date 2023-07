Die Polizei stellte die beiden Verdächtigen am Bahnhof in Bad Oldesloe Foto: Mopics up-down up-down Einsatz am Bahnhof Bad Oldesloe: Mann mit Schusswaffe in Regionalexpress von Polizei entdeckt Von Patrick Niemeier | 30.07.2023, 10:54 Uhr | Update vor 1 Std.

Einsatz am Bahnhof Bad Oldesloe. Ein Bundespolizist hatte in einer Regionalbahn von Hamburg nach Lübeck einen Mann mit einer Schusswaffe entdeckt. Der Beamte griff sofort ein. In Bad Oldesloe kam es schließlich zum Einsatz.