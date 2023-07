Alexander Klaws als Winnetou auf seinem Stammpferd Oro. Foto: Karl-May-Spiele up-down up-down Auf der Bühne am Kalkberg Bad Segeberg: Zu Besuch hinter den Kulissen der Pferde-Ausbildung für die Karl-May-Spiele Von Sina Lea Riebe | 24.07.2023, 17:43 Uhr

Wenn in Schleswig-Holstein Winnetou und Old Shatterhand gemeinsam durch die Lande ziehen, ist es am Kalkberg wieder Zeit für die Karl-May-Festspiele. Die Redaktion des Stormarner Tageblatt (sh:z) dufte einen Blick hinter die Kulissen werfen und stand kurzerhand im Stall zwischen Stunt- und Nachwuchspferden.