Der Hase „Bruno“ und die Schildkröte „Karlchen“ teilen sich friedlich in Bad Oldesloe einen Garten. Foto: Susanne Rohde-Posern up-down up-down Tierische Wohngemeinschaft Bad Oldesloe: Wo sich Schildkröte und Feldhase einen Garten teilen Von Susanne Rohde-Posern | 14.06.2023, 13:40 Uhr

Im Garten von Susanne Rohde und ihrer Familie hat es sich in Bad Oldesloe ein Feldhase gemütlich gemacht und trifft dort regelmäßig auf die Griechische Landschildkröte der Familie. Sie leben quasi in einer Garten-Wohngemeinschaft. Die Mitarbeiterin der Stormarner Tageblatt-Redaktion berichtet von der besonderen Tiernachbarschaft in ihrem Garten.