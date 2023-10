Abschied mit Hans Pleschinski Bad Oldesloe: Wie ein Buchhändler-Paar im Stillen die Kultur förderte Von Patrick Niemeier | 10.10.2023, 17:36 Uhr Uta-Sophie und Martin Jentzsch laden zu einer letzten Lesung in Bad Oldelsoe - dann endet auch diese Tradition nach der Schließung ihrer Buchhandlung. Foto: Lara Peters up-down up-down

Dass die Buchhandlung Willfang in Bad Oldesloe ihre Türen geschlossen hat, ist länger bekannt. Doch damit endet auch eine Literatur-Tradition in der Kreisstadt, die so manche Oldesloer gar nicht mit dem Geschäft verbanden. Denn das Ehepaar Jentzsch holte Autoren wie Martin Walser, Patrick Roth, Elke Heidenreich, Bernd Schröder oder auch Ralph Giordano nach Bad Oldesloe. Jetzt steht die letzte Lesung auf dem Programm.