Präsentation in der Festhalle Bad Oldesloe: Wie Tanz-Talente ihren Weg auf die große Bühne finden Von Leonie Aargardt | 05.10.2023, 15:35 Uhr Marian Henze und Nana Leveke Klamp freuen sich auf die Präsentationen der Tänzerinnen und Tänzer. Foto: Leonie Aargardt

130 Talente der Schüler der „Schule für Ballett und Tanz“ in Bad Oldesloe präsentieren ihr Können in der Festhalle der Ida-Ehre Schule. Auftritte und Präsentationen gehören fest zum Konzept der Musikschule in der Kreisstadt, zu der auch der Tanzbereich gehört. Was können die Zuschauer erwarten? Unsere Praktikantin Leonie Argaardt hat nachgefragt.