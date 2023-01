Ein Parkautomat in der „blauen Tarifzone“ in Bad Oldesloe. Hier kostet das Parken ab sofort einen Euro pro Stunde. Die Höchstparkdauer liegt bei sechs Stunden. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Parkplätze in Bad Oldesloe Neue Parkgebühren in Bad Oldesloe sorgen für Frust und Diskussion Von Patrick Niemeier | 15.01.2023, 13:07 Uhr

Die Erhöhung der Parkgebühren in Bad Oldesloe und die neuen Tarifzonen sorgten lange für Diskussionen in der Lokalpolitik der Stormarner Kreisstadt. Im Mai 2022 wurden die neuen Gebühren schließlich beschlossen und am 1. Januar erhöht. Die Umsetzung lief nicht reibungslos ab. Doch das ist nicht der einzige Grund für Frust und Unverständnis bei vielen Bürgern. Was werfen sie der Politik vor und sind wirklich die Grünen Schuld an der Erhöhung?