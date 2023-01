Wie geht es weiter mit der Jugendherberge in Bad Oldesloe ? Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Corona-Impfzentrum ausgezogen Bad Oldesloe: Abriss der Jugendherberge erscheint alternativlos Von Patrick Niemeier | 06.01.2023, 16:21 Uhr

Nach dem Auszug des letzten verbliebenen Impfzentrums in Stormarn aus der Jugendherberge in Bad Oldesloe, stellt sich die Frage, ob nun kurzfristig die Räumlichkeiten wieder für ihren eigentlichen Zweck zur Verfügung stehen. Doch von einer Wiedereröffnung kann gerade keine Rede sein. Warum das so ist, beantwortet der DJH-Landesverband Nordmark.