Die Lage an den Flüssen Trave und Beste und die zum Teil malerische Innenstadt sind eindeutige Pluspunkte für den Tourismus in Bad Oldesloe. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Touristen in Stormarn Bad Oldesloe: Warum der Tourismus wichtig für die Stadt ist Von Patrick Niemeier | 24.01.2023, 14:47 Uhr

Tourismus in Bad Oldesloe? Das scheint für so manche Kreisstädter immer wieder nebensächlich und wer so manche lokalen Foren liest, könnte denken, Tourismus in Bad Oldesloe sei unvorstellbar. Auch in der Lokalpolitik hatte man lange den Eindruck, dass das Thema eher belächelt werde. Zu Unrecht, wie sich herausstellt, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Agnes Heesch, bei der Stadt Bad Oldesloe für Tourismus zuständig, erklärt, wo die Stärken der Stadt liegen.