Oldtimer und Youngtimer gingen gemeinsam an den Start. Foto: Nico von Hausen up-down up-down Motor Sport Club Bad Oldesloe Oldesloer Verein bringt Oldtimer gemeinsam auf die Straße Von Nico von Hausen | 10.05.2023, 11:50 Uhr

Der Motor Sport Club Bad Oldesloe ist in die Saison gestartet. Bei den Holstein Classic waren zahlreiche Old- und Youngtimer auf den Straßen Stormarns unterwegs. Was steckt dahinter ?