Ukraine-Wimpel vor dem Stadthaus am Markplatz in Bad Oldesloe. Sie sind ein Überbleibsel einer großen Solidaritätskundgebung im Frühjahr 2022. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Lokalpolitik Bad Oldesloe Große Diskussion: Oldesloe sucht eine Partnerstadt in der Ukraine Von Patrick Niemeier | 16.12.2022, 12:40 Uhr

Dass man die vom Krieg gebeutelten Menschen in der Ukraine unterstützen möchte - darin war sich die Lokalpolitik in Bad Oldesloe einig. Und auch eine Städtepartnerschaft - wie sie die FBO ins Spiel brachte - sei eine gute Idee. Doch wie ist der richtige Weg, um diese herzustellen? Und sollte es auch eine Partnerstadt in Russland geben? Darüber wurde sehr emotional und lange diskutiert.