Verwaltung in der Kritik Bad Oldesloe: Diskussion über Geflüchteten-Unterkünfte doch noch nicht abgeschlossen Von Nico von Hausen | 02.10.2023, 18:00 Uhr Abstimmung in der Stadtverordnetenversammlung - das Thema Geflüchteten-Unterkünfte muss erneut in den Ausschüssen beraten werden. Foto: Nico von Hausen up-down up-down

Liegt der Standort Rethwischfeld bei der Beurteilung für den Bau einer Geflüchtetenunterkunft in Bad Oldesloe nur aufgrund eines Rechenfehlers auf Rang zwei oder sollte ein bestimmter Ort bevorzugt werden? Die Auswertung der Verwaltung in Bad Oldesloe wirft Fragen auf und führte zu einer erneuten Wende in der emotionalen Diskussion über den Bau von Unterkünften für Geflüchtete.