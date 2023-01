Seit nunmehr 15 Jahren ist er für die Oldesloer Städtepartnerschaften mit Beer Yaacov zuständig: Hartmut Jokisch. Foto: Joshua Hirschfeld up-down up-down Fast einzigartig in Deutschland Warum die Oldesloer Städtepartnerschaften mit Beer Yaacov und Jifna so besonders sind Von Joshua Hirschfeld | 03.01.2023, 16:35 Uhr

Als nur eine von vier Städten in Deutschland pflegt Bad Oldesloe sowohl eine Partnerschaft mit einer israelischen als auch einer palästinensischen Gemeinde. Hartmut Jokisch erzählt, wie diese Dualität zustande kam, warum sie ihm so wichtig ist und was die Städtepartnerschaften so schwierig macht.