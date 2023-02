Die größte Bad Oldesloer Flüchtlingsunterkunft steht in der Kastanienallee. Sie befindet sich im ehemaligen Schwesternwohnheim. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Neues Flüchtlingsheim benötigt Bad Oldesloe plant neue, große Unterkunft für Geflüchtete Von Patrick Niemeier | 03.02.2023, 16:25 Uhr

Aktuell leben in Bad Oldesloe 260 geflüchtete Menschen in Wohnraum, den die Stadt Bad Oldesloe organisiert und zur Verfügung stellt. Doch der Platz wird knapp und es ist klar, dass neue Ideen auf den Tisch müssen. Daher ist in den nächsten Jahren der Neubau einer zusätzlichen Flüchtlingsunterkunft geplant. Dafür gibt es drei verschiedene Standorte zur Auswahl.