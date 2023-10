Reaktion auf Kritik Wegweiser und Historisches: Neues Leitsystem macht Bad Oldesloe interessanter Von Patrick Niemeier | 01.10.2023, 14:39 Uhr Eine der neuen Infotafeln des Leitsystems steht auf dem Bahnhofsvorplatz in Bad Oldesloe Foto: Patrick Niemeier up-down up-down

In der Bad Oldesloer Innenstadt und an den Stadteingängen stellt die Stadtverwaltung aktuell neue Hinweistafeln und Wegweiser auf. Das Projekt wird seit über einem Jahr aktiv geplant und ist eine Reaktion auf häufig geäußerte Kritik und auch auf Vorschläge aus verschiedenen Konzepten. Doch was erhofft man sich von den neuen Schildern? Wir schauen uns das Konzept und die Finanzierung gean.