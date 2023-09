Gedanken an Rücktritt Bad Oldesloe: Neue Stadtverordnete ist entsetzt über Tonfall in der Lokalpolitik Von Patrick Niemeier | 22.09.2023, 15:04 Uhr Sabine Braasch wurde im Mai 2023 zur Stadtverordneten in Bad Oldesloe gewählt Foto: CDU Bad Oldesloe up-down up-down

Sie wurde gerade erst zur Stadtverordneten gewählt. Doch Sabine Braasch (CDU) aus Bad Oldesloe ist jetzt schon entsetzt, was den Tonfall einiger Lokalpolitik-Kollegen und den Umgang miteinander angeht. Sie dachte sogar bereits an Rücktritt, sieht sich aber in der Verantwortung, ihren Wählern gegenüber.