Bunte Plakate für mehr Aufmerksamkeit für die Kita-Krise in Bad Oldesloe - Erzieherin Stefanie Lütsch mit ihrer Tochter Mia-Viktoria und Initiatorin Jana Schmidt bei der Kundgebung im Bürgerpark. Foto: Patrick Niemeier Erfolgreiche Kundgebung Bad Oldesloe: Kita-Mitarbeiter, Eltern und Träger demonstrieren gemeinsam Von Patrick Niemeier | 04.02.2023, 13:12 Uhr

Es gibt zu wenig Kita-Plätze in Bad Oldesloe und gleichzeitig arbeitet das Fachpersonal zum Teil an der Belastungsgrenze. Das liegt daran, dass es mindestens eine Kita zu wenig gibt, sagen Insider, aber vor allem auch daran, dass es an Fachkräften mangelt, die die Lücke füllen könnten, die entstehen. Die neue Initiative „Kita in OD“ startete jetzt mit einer gut besuchten Kundgebung im Bürgerpark - und das sehr erfolgreich.