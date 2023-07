C&A hat am 29. Juli seine Türen in Bad Oldesloe für immer geschlossen. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Nach C&A und Rohde-Schließung Bad Oldesloe: Warum Bürgermeister und Politik kaum Einfluss auf das Geschäfts-Angebot haben Von Patrick Niemeier | 30.07.2023, 17:15 Uhr

Nach dem Weggang des Modehaus Rohde und der Schließung der C&A Filiale werden in Bad Oldesloe wieder Stimmen laut, die die Stadtverwaltung und die Lokalpolitik in der Pflicht sehen, für ein besseres Einkaufs- und Geschäftsangebot in der Innenstadt zu sorgen. Doch die Möglichkeiten der Einflussnahme sind sehr gering.