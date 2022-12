Ausgelassene Stimmung bei der Karnevalssitzung in der Stormarnhalle im Jahre 1981. Foto: Nico v. Hausen/hfr up-down up-down Sport, Natur, Architektur Mit alten Fotos auf Zeitreise durch das historische Bad Oldesloe Von Guido Behsen | 23.12.2022, 15:54 Uhr

Der Bildband „Bad Oldesloe in alten Bildern“ geht in die 14. Runde. Die historischen Fotos in dem gerade erschienenen Buch wurden von vielen Oldesloer Familien beigesteuert. Herausgekommen ist eine optischen Zeitreise.