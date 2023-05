Bei einer Bürgerversammlung in der Festhalle hat die Stadt Bad Oldesloe mögliche Standorte für Geflüchtetenunterkünfte bekanntgegeben. Foto: Finn Fischer up-down up-down Bürgerversammlung Flüchlingsunterkünfte in Bad Oldesloe: Hier könnten sie entstehen Von Finn Fischer | 25.05.2023, 14:05 Uhr

Die Zahl der Geflüchteten steigt stetig an - auch in Bad Oldesloe. Jetzt hat die Stadt sechs mögliche Standorte bekannt gegeben, an denen Flüchtlingsunterkünfte gebaut werden könnten. Sie sind über das ganze Stadtgebiet verteilt. Einer davon befindet sich weiterhin in Rethwischfeld, ein anderer in Poggensee.