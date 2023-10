Letzte Lesung Bad Oldesloe: Wie der Autor Hans Pleschinski eine Literatur-Tradition beendete Von Susanne Rohde-Posern | 12.10.2023, 12:45 Uhr Der Autor Hans Pleschinski bei seiner Lesung im Bella Donna Haus in Bad Oldesloe. Foto: Susanne Rohde-Posern up-down up-down

Mit einer Lesung von Autor Hans Pleschinski im Bella-Donna-Haus in Bad Oldesloe endete eine lange Literatur-Tradition in der Stormarner Kreisstadt. Denn nach über 120 Lesungen war es die letzte, die das Buchhändler-Ehepaar Jentzsch veranstaltete. Damit endet eine Literatur-Tradition, die fest in den Stormarner Kulturkalender gehörte.