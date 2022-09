Der Weihnachtsmarkt vor dem Kultur- und Bildungszentrum in Bad Oldesloe fand bisher nur 2019 statt. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Veranstalter mit neuem Anlauf Bad Oldesloe hält am „Weihnachtsmarkt vor dem KuB“ fest Von Patrick Niemeier | 12.09.2022, 14:33 Uhr

Während der „Kleine Weihnachtsmarkt am Mühlrad“ in Bad Oldesloe auch für 2022 abgesagt wurde, soll der städtische „Weihnachtsmarkt am KuB“ wieder stattfinden.