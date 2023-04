In Bad Oldesloe wird diskutiert, wie die E-Ladeinfrastruktur ausgebaut werden kann. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Verkehrswende in Bad Oldesloe Bad Oldesloe: Diskussion über E-Lade-Stationen an Straßenlaternen Von Patrick Niemeier | 11.04.2023, 16:47 Uhr

Die Idee klingt praktisch: Straßenlaternen in Bad Oldesloe so umzurüsten, dass daran Pkw geladen werden können. Die Grünen brachten diesen Vorschlag in die Lokalpolitik ein. Die Vereinigten Stadtwerke äußerten sich zu der Idee und der Umsetzbarkeit.