Das Team hinter „Rock am Schloss“ 2023 in Blumendorf Foto: Nico von Hausen up-down up-down Bisher 260.000 Euro gesammelt Bad Oldesloe: Dieser Neuerung gibt es bei „Rock am Schloss“ Von Nico von Hausen | 10.05.2023, 14:09 Uhr

Zum 19. Mal laden die Lions Stormarn zum Benefizkonzert „Rock am Schloss“ in Blumendorf. Vor Ort wurde das aktuelle Programm vorgestellt. Seit 2003 besuchten schon 22.000 Musikfans das Event in Bad Oldesloe.