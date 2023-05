Gina Sibila ist beim Pflasterart-Straßenkünstlerfestival 2023 in Bad Oldesloe dabei Foto: Stefan Toups up-down up-down Straßenkünstler-Festival Bad Oldesloe: Diese Künstler kann man bei „Pflasterart“ erleben Von Patrick Niemeier | 14.05.2023, 12:11 Uhr

Am Wahlsonntag gibt es in der Bad Oldesloer Innenstadt ein Veranstaltungs-Highlight. Das beliebte Pflasterart-Straßenkünstlerfestival kehrt zurück. Die Künstler treten gegen Hut-Gage überall in der Fußgängerzone auf. Bei uns gibt es Kurzinfos und den Zeitplan.