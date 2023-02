Die Bad Oldesloer Innenstadt steht vor dem größten Umbruch des vergangenen Jahrzehnts. Auch „C&A“ verabschiedet sich. Foto: Patrick Niemeier up-down up-down Umbruch in der Innenstadt Bad Oldesloe: C&A schließt, Woolworth und Izoda eröffnen neu Von Patrick Niemeier | 21.02.2023, 17:10 Uhr

Die Geschäftswelt in der Bad Oldesloer Innenstadt ist mitten im größten Umbruch der vergangenen zehn Jahre. Mit C&A schließt ein großes Geschäft, das als „Frequenzbringer“ gesehen wurde. Das Modehaus Rohde ist bereits ausgezogen, aber Izoda eröffnet eine neue Filiale und Woolworth wird Anfang März seine Türen am Marktplatz öffnen. Thalia steht ebenfalls in den Startlöchern.