Nicht nur bedürftige Kunden Gebrauchte Möbel: Immer mehr Menschen kaufen bei der AWO in Bad Oldesloe ein Von Yannik Burgemeister | 14.08.2023, 15:57 Uhr Würde sich über gespendete Möbel oder Fahrräder für sein AWO Kaufhaus freuen: Betriebsleiter Thorsten Ehlers. Foto: AWO Bad Oldesloe

Das AWO Kaufhaus in Bad Oldesloe ist so beliebt wie lange nicht. Besonders kleine Möbel sind gefragt. Doch nicht nur ärmere Menschen kommen in das Oldesloer Geschäft – immer mehr Kunden wollen nachhaltiger einkaufen.