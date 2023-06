Im AWO Kaufhaus Bad Oldesloe (v. li.): Regionalleiterin Monika Deerberg, Betriebsleiter-Assistentin Beata Kupka und Betriebsleiter Thorsten Ehlers. Foto: AWO BA up-down up-down Nachhaltig und sozial AWO-Kaufhäuser: Das plant die neue Leiterin der Stormarner Secondhand-Läden Von Finn Fischer | 28.06.2023, 15:12 Uhr

Was noch funktioniert, findet hier neue Besitzer: In den „Kaufhäusern für alle“ in Bad Oldesloe, Glinde und Reinbek gibt es Secondhand-Möbel, Geräte, Textilien und vieles mehr. Jetzt haben die AWO-Kaufhäuser eine neue Leiterin. Monika Deerberg erklärt, warum das Konzept nicht nur Menschen hilft, sondern auch der Umwelt und was sie ändern will.