Die Asiatische Tigermücke breitet sich auch in Deutschland aus. Foto: IMAGO / blickwinkel Nach Warnung der EU-Behörde So wahrscheinlich ist die Ansiedlung der Tigermücke in Stormarn wirklich Von Sina Lea Riebe | 16.07.2023, 13:11 Uhr

Mitten in der Nacht surrt es am Ohr. Am nächsten Morgen juckt es am Knie. Mückenstiche sind nicht nur nervig, sondern können auch gefährlich werden. Die EU-Gesundheitsbehörde warnte erst kürzlich vor der Verbreitung der krankheitsübertragenden Tigermücke in Europa. Über die Lage in Stormarn hat shz.de mit einem Biologen gesprochen.